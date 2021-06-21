В Татарстане предложили регистрировать собак и кошек
В парламенте Татарстана предложили ввести регистрацию всех кошек и собак, а также ограничить их количество в квартире, сообщил «Коммерсантъ».
Депутаты посчитали, что зарегистрированных домашних питомцев будет проще возвращать хозяевам, а также это станет дополнительной причиной не выгонять своих животных на улицу. Кроме того, большое количество питомцев дома может создать неблагоприятную санитарную обстановку, которая приведет к вреду для здоровья. Поэтому в парламенте посчитали нужным ограничить количество питомцев в квартире.
Авторы проекта указали на отсутствие финансирования строительства приютов для животных. Из-за этого отловленных животных предлагают размещать во временных пунктах, где им будут проводить вакцинацию и стерилизацию. Строительство приютов предложили отсрочить до 2026 года. При этом закон о строительстве приютов был принят еще в 2018 году, на его реализацию было выделено два года.
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