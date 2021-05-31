Ветеринар предупредил о риске смешанного типа питания для домашних животных

Нельзя комбинировать готовые корма с натуральной пищей, смешанный тип питания для домашних животных – худший выбор. С таким предупреждением выступил в эфире «Радио 1» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, готовые корма для домашних питомцев обеспечивают им сбалансированный рацион. Там уже есть все необходимые пищевые элементы – белки, жиры и углеводы – в необходимых для животных пропорциях.

Если же владелец хочет порадовать питомца чем-то вкусным со своего стола, то для собаки лучше выбрать морковку, которая помогает не только улучшить моторику кишечника, но и « почесать зубы». Угощая яблоками, лучше выбирать зеленые сорта и обязательно очищать от кожуры.