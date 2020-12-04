В Татарстане 31 декабря объявлен выходным днем
Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днем в регионе. Предполагается, что жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря.
Рабочий график в обязательном порядке применяется к лицам, замещающим государственные должности Татарстана. Муниципалитетам и государственным органам не из исполнительной власти рекомендуется также принять новое расписание.
Пресс-служба президента отмечает, что 31 декабря – традиционно праздничный день, поэтому решение об изменении рабочего графика призвано дать возможность гражданам «провести больше времени с семьей».
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