Крым и Владимирская область объявили 31 декабря выходным днём для госслужащих

Власти Крыма и Владимирской области объявили 31 декабря выходным днём для госслужащих.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому рабочий день будет перенесён с 31-го на 26 декабря для сотрудников государственных предприятий и учреждений, госслужащих и лиц, замещающих госдолжности.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял аналогичное решение, при этом рабочий день в субботу, 26 декабря, сократят на один час. Выходной в последний день года получат гражданские госслужащие, сотрудники администрации, руководители органов исполнительной власти и организаций, учредителем которых является администрация области.

Ранее в Кремле заявили, что регионы России смогут самостоятельно объявлять последний день года выходным, сообщает Ura.ru. Такие решения уже приняты в Белгородской и Курской областях.

