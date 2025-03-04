«Рад за Пеппу»: Создатель «Трех котов» усомнился во влиянии мультиков на демографию

Создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в интервью НСН заявил, что его герои пока не планируют вступать в демографическое соревнование с семьей свинки Пеппы из одноименного мультфильма.

Ранее мировые СМИ сообщили о беременности мамы свинки Пеппы, у которой на сегодня только один братик Джордж. При этом в семье из «Трех котов» трое малышей: Коржик, Карамелька и Компот. Высоцкий отметил, что ему пока не сообщали о возможном пополнении в семье котов, усомнившись, что мультфильмы как-то влияют на демографию.