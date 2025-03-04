«Рад за Пеппу»: Создатель «Трех котов» усомнился во влиянии мультиков на демографию
Дмитрий Высоцкий в эфире НСН объяснил, почему в российском мультфильме ровно три котенка, переадресовав вопрос о перспективах пополнении в их семье маме-кошке и папе-коту.
Создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в интервью НСН заявил, что его герои пока не планируют вступать в демографическое соревнование с семьей свинки Пеппы из одноименного мультфильма.
Ранее мировые СМИ сообщили о беременности мамы свинки Пеппы, у которой на сегодня только один братик Джордж. При этом в семье из «Трех котов» трое малышей: Коржик, Карамелька и Компот. Высоцкий отметил, что ему пока не сообщали о возможном пополнении в семье котов, усомнившись, что мультфильмы как-то влияют на демографию.
«Это прекрасно, я очень рад за семью Свинки Пеппы. А что касается пополнения у котов, это надо маму-кошку и папу-кота спросить, мы пока такой информацией не владеем. Влияние искусства на жизнь очень сильно преувеличено. Поэтому я не думаю, что на демографию может повлиять пример многодетной семьи, тем более в мультфильме. Скорее всего, эти вещи не связаны», - сказал Высоцкий.
При этом он объяснил, почему в российском мультфильме именно три котенка.
«У моего друга, коллеги и художника сериала Андрея Сикорского как раз два кота, и одна кошечка, то есть два сына и дочка. Это была очень понятная история и легко было разыгрывать сюжет, имея перед глазами такой пример», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с «Радиоточкой НСН» высказала мнение, что мультфильмы, в которых многодетные семьи показаны в положительном ключе, могут помочь России преодолеть демографический кризис. При этом она назвала «сомнительной» судьбу главной героини мультфильма «Маша и Медведь».
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