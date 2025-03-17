В РПЦ назвали «кринжем» идею надеть мини-юбки для повышения рождаемости

Предложение депутата гордумы Тарусы Евгения Руденко носить девушкам мини-юбки не относится к демографии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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По его словам, инициативу парламентария можно назвать популярным у молодёжи словом «кринж».

«Оно достаточно адекватно описывает предложение этого депутата, которое к демографии и ценностями по определению не может иметь никакого отношения», - заключил Кипшидзе.

Ранее Руденко призвал женщин носить мини-юбки в тёплые дни, так как такая одежда повышает вероятность знакомств, а значит, и брака сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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