Онищенко: При вирусе Марбург для заболевшего все начинается резко и серьезно

Когда человек заболевает вирусом Марбург, в отличие от COVID-19, ему не до передачи этого вируса другим, для него все начинается серьезно и быстро. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», его слова приводят NEWS.ru.

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Он пояснил, что зараженному этим вирусом становиться не до контактов с другими людьми, симптомы проявляются стремительно. Это сильно отличается от заражения ковидом, который вообще может протекать бессимптомно или в легкой форме.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России есть наработки по вакцинам против ряда заболеваний, в том числе против вируса Марбург, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЗдоровьеГеннадий Онищенко

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