Онищенко: При вирусе Марбург для заболевшего все начинается резко и серьезно
Когда человек заболевает вирусом Марбург, в отличие от COVID-19, ему не до передачи этого вируса другим, для него все начинается серьезно и быстро. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», его слова приводят NEWS.ru.
Он пояснил, что зараженному этим вирусом становиться не до контактов с другими людьми, симптомы проявляются стремительно. Это сильно отличается от заражения ковидом, который вообще может протекать бессимптомно или в легкой форме.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России есть наработки по вакцинам против ряда заболеваний, в том числе против вируса Марбург, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шри-Ланка подаст официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани
- Мишустин: К 2028 году на БРИКС придется 38% мирового ВВП
- В полиции Салехарда назвали ошибкой обращение к блогерам под нецензурный рэп-трек
- Путин подписал закон о возможности продлении срока службы главы СК
- Мосгорсуд счел законным арест сооснователя DOXA
- ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»
- Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров
- Онищенко: При вирусе Марбург для заболевшего все начинается резко и серьезно
- Правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО
- В Госдуме призвали не возобновлять массовую льготную ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru