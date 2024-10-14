Онищенко: При вирусе Марбург для заболевшего все начинается резко и серьезно

Он пояснил, что зараженному этим вирусом становиться не до контактов с другими людьми, симптомы проявляются стремительно. Это сильно отличается от заражения ковидом, который вообще может протекать бессимптомно или в легкой форме.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России есть наработки по вакцинам против ряда заболеваний, в том числе против вируса Марбург, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

