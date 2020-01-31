В Тамбовской области запретили продажу снюсов несовершеннолетним

Закон вступит в силу через десять дней после его обнародования. В настоящее время документ находится на подписании у руководства региона.

Под закон попадают, в частности, электронные сигареты, конфеты и жевачки, содержащие в себе синтетический никотин. За продажу этой продукции несовершеннолетнм закон предусматривает штрафы от 500 до 50 тысяч рублей, при повторных нарушениях сумма штрафа возрастает вдвое.

Ранее сообщалось, что в России официально зафиксирован первый случай смерти в результате употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

