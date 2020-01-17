В России зафиксировали первую смерть потребителя снюса

Первый случай смерти в результате употребления некурительных никотиносодержащих смесей официально зафиксирована в России, сообщил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Он с сожалением констатировал, что в последнее время в нашей стране отмечается вспышка потребления снюса - никотиносодержащих конфет, жвачек и другой продукции.

По словам Брюна, распространение снюса вызывает определённые проблемы в России, появляется всё больше психозов, вызванных употреблением этих веществ. Вместе с тем, по оценке нарколога, власти оперативно среагировали на эту напасть. Так, в некоторых субъектах Федерации продажа таких субстанций уже запрещена, передает RT.

Некурительный бездымный табак с никотином был запрещен в Российской Федерации с 2016 года. Однако после этого в продаже стали появляться его аналоги, отмечает «ФедералПресс».

В конце прошлого года Роспотребнадзор начал проверку торговых точек и пресечение торговли снюсом без лицензии. Всего было изъято около миллиона единиц продукции.

