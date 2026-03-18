Путин объяснил, за что воюют бойцы СВО

На совещании с правительством он указал, что также они сражаются «за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей».

«За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор – быть со своей Родиной», - заключил глава государства.

Ранее Путин назвал незыблемым выбор крымчан быть с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».