Путин объяснил, за что воюют бойцы СВО
18 марта 202617:43
Участники специальной военной операции воюют за выбор, который крымчане и севастопольцы сделали в 2014 году. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с правительством он указал, что также они сражаются «за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей».
«За этот решительный и исторический, без всякого преувеличения, выбор – быть со своей Родиной», - заключил глава государства.
Ранее Путин назвал незыблемым выбор крымчан быть с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
