Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026

Он отметил, что команда РФ состояла только из шести спортсменов и была представлена лишь в трёх видах спорта.

«И благодаря их медалям российская команда заняла третье место в медальном зачёте. Просто удивительно», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что намерен встретиться с российскими паралимпийцами.

Российские паралимпийцы на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

