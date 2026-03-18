Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026

Российские спортсмены, принимавшие участие в Паралимпийских играх в Италии, совершили подвиг. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российские паралимпийцы прилетели в Москву

Он отметил, что команда РФ состояла только из шести спортсменов и была представлена лишь в трёх видах спорта.

«И благодаря их медалям российская команда заняла третье место в медальном зачёте. Просто удивительно», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что намерен встретиться с российскими паралимпийцами.

Российские паралимпийцы на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:СпортсменыПаралимпиадаПаралимпийские ИгрыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры