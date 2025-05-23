«Сборка не только отверткой!»: Депутат Гусев раскрыл цель «локализации» машин для такси
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил НСН, что официальный список автомобилей для работы в такси будет пополняться постоянно.
Цель локализации автомобилей в такси – сделать так, чтобы китайские предприятия занимались не только отверточной сборкой, а использовали российские ресурсы, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
В России утвержден официальный список машин для работы в такси — Lada Granta, Vesta, Aura, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Их можно будет использовать в эконом- и комфорт-классах, бизнес-класс пока под вопросом. Новые правила вступят в силу летом 2026 года. Гусев отметил, что список будет постоянно дополняться.
«Пока это так, но в будущем могут добавиться и другие марки. Есть методика Минпромторга, которая объясняет, какие машины считаются локализованными. Компаниям начисляются баллы в зависимости от степени локализации узлов, компонентов и так далее. Если автомобильное предприятие набирает нужные баллы, оно попадает в этот список. Например, если китайское предприятие открыло в России завод по сборке, но привозит все запчасти из Китая – это одна степень локализации. Если они начали заказывать пластмассу для панелей или еще чего-то у наших поставщиков, у них добавились баллы, другая степень локализации. Дальше они начали заказывать корпус на заводах в РФ, это следующая степень локализации», - объяснил он.
Депутат подчеркнул, что уже имеющиеся в такси машины могут быть использованы до конца своего срока эксплуатации.
«Важно, чтобы предприятия, которые к нам приходят, занимались не только отверточной сборкой, а использовали наши ресурсы и наши предприятия. Именно это и развивает нашу экономику. Просадки в таксопарках не будет, так как те машины, которые ездят сейчас, могут использоваться в такси до конца срока эксплуатации», - добавил собеседник НСН.
13 мая депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает определённый набор требований к уровню локализации автомобилей, используемых в такси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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