Глава Минобороны РФ проинспектировал подразделения группировки «Север»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск «Север» в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT.

Путин вручил госнаграды военным в День защитника Отечества

В военном ведомстве отметили, что основное внимание он уделил укреплению обороны приграничных регионов и «расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей».

«Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач... и вручил госнаграды отличившимся при выполнении боевых задач», - говорится в сообщении.

Ранее Белоусов провел совещание по вопросам производства и поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружения, военной и спецтехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинистрыСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры