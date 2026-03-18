Глава Минобороны РФ проинспектировал подразделения группировки «Север»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск «Север» в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT.
В военном ведомстве отметили, что основное внимание он уделил укреплению обороны приграничных регионов и «расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей».
«Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач... и вручил госнаграды отличившимся при выполнении боевых задач», - говорится в сообщении.
Ранее Белоусов провел совещание по вопросам производства и поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружения, военной и спецтехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
