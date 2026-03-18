Миллионы животных: Россия опередила Китай в вопросе «паспортов для питомцев»
В единую электронную базу домашних животных внесены уже миллионы питомцев россиян, сказал НСН Владимир Бурматов.
В около 30 российских регионах домашние питомцы чипируются, что позволяет быстро найти владельца животного, если то потеряется, сказал НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В Гонконге вводят цифровые паспорта для питомцев — у животных появится Pet Identity Card с номером, именем, датой рождения, полом и данными владельца. Новая система, связанная с микрочипом, позволит быстрее идентифицировать потерявшихся животных, отслеживать вакцинацию и ограничивать нелегальную торговлю. Бурматов отметил, что в России подобная практика существует уже давно, но носит другое, менее новостное название.
«Некоторые российские регионы уже опережают наших иностранных коллег в том плане, что у нас сегодня уже около 30 субъектов ввели регистрацию животных и электронные чипы, которые ведут в единую базу данных. В ней представлена вся информации о владельце питомца, что важно, если животное потерялось. Электронный паспорт, который ввели в Гонконге, — это запись в электронной базе данных. В Россию в такую же базу данных уже внесены миллионы животных — и кошек, и собак. Наши регионы спокойно этим занимаются и не делают из этого какой-то новости. Новости тут в принципе и нет, это давно отлаженная процедура в мировой практике. Мы просто не называем это ”электронным паспортом”. Мы сейчас внимательно смотрим за этой практикой. В каких-то регионах этот процесс обязательный, в каких-то — регистрируют собак, а кошек необязательно», — сказал собеседник НСН.
По его словам, законопроект будет обсуждаться в Госдуме в конце текущего года или начале следующего.
«Нашим комитетом одобрен к первому чтению законопроект, который позволит сделать такую практику в масштабах всей страны. Мы не торопимся с его принятием, потому что нам надо проанализировать ту практику, которая накапливается в регионах. Думаю, в конце этого — начале следующего года мы вернемся к этому вопросу. Я являюсь одним из авторов этого законопроекта», — добавил депутат.
Ранее правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что осуществить подобное будет сложно. По его словам, более эффективно было бы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца.
