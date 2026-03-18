Миллионы животных: Россия опередила Китай в вопросе «паспортов для питомцев»

По его словам, законопроект будет обсуждаться в Госдуме в конце текущего года или начале следующего.

«Нашим комитетом одобрен к первому чтению законопроект, который позволит сделать такую практику в масштабах всей страны. Мы не торопимся с его принятием, потому что нам надо проанализировать ту практику, которая накапливается в регионах. Думаю, в конце этого — начале следующего года мы вернемся к этому вопросу. Я являюсь одним из авторов этого законопроекта», — добавил депутат.

Ранее правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что осуществить подобное будет сложно. По его словам, более эффективно было бы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца.

