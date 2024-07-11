В Таиланде задержали россиянина за подделку документов
Полиция Таиланда задержала россиянина, которого подозревают в продаже сотен фальшивых паспортов, в том числе американских, передает ТАСС со ссылкой на иммиграционное бюро страны.
Отмечается, что задержанный в Бангкоке россиянин Антон Тышкевич был главой банды преступников. По данным правоохранителей, документы печатали в Доминикане, затем они шли «паспортистам» по почте.
Примечается, что у компании был свой сайт и официальная регистрация. Общий ущерб потерпевшим составил более 820 тысяч долларов.
Ранее в Паттайе сотрудники правоохранительных органов задержали живущего в городе гражданина Великобритании. Британца обвиняют в нападении на россиянина, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru