В Таиланде задержали россиянина за подделку документов

Полиция Таиланда задержала россиянина, которого подозревают в продаже сотен фальшивых паспортов, в том числе американских, передает ТАСС со ссылкой на иммиграционное бюро страны.

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Отмечается, что задержанный в Бангкоке россиянин Антон Тышкевич был главой банды преступников. По данным правоохранителей, документы печатали в Доминикане, затем они шли «паспортистам» по почте.

Примечается, что у компании был свой сайт и официальная регистрация. Общий ущерб потерпевшим составил более 820 тысяч долларов.

Ранее в Паттайе сотрудники правоохранительных органов задержали живущего в городе гражданина Великобритании. Британца обвиняют в нападении на россиянина, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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