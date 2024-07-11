В Таиланде задержали россиянина за подделку документов

Отмечается, что задержанный в Бангкоке россиянин Антон Тышкевич был главой банды преступников. По данным правоохранителей, документы печатали в Доминикане, затем они шли «паспортистам» по почте.

Примечается, что у компании был свой сайт и официальная регистрация. Общий ущерб потерпевшим составил более 820 тысяч долларов.

Ранее в Паттайе сотрудники правоохранительных органов задержали живущего в городе гражданина Великобритании. Британца обвиняют в нападении на россиянина, передает RT.

