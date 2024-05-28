Британец убил россиянина, пристававшего к его жене на вечеринке в Таиланде

По данным издания, британца обвиняют в нападении на россиянина. Инцидент произошел в ночь на 27 мая во время вечеринки на вилле View Point Village в Бангламунге. Задержанный заявил, что гражданин РФ начал приставать к его жене, хотя пришел на мероприятие с дамой. Британец вступился за супругу и ударил оппонента в лицо, после чего семейная пара ушла с вечеринки.

Россиянин упал, ударился головой о бетонный пол и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшим медикам удалось привести его в сознание, мужчина был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученной травмы.

Англичанин заявил, что не знал о последствиях своего удара и поэтому ушел с мероприятия вместе с женой. В настоящий момент он находится под арестом.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Таиланд за апрель увеличился на 24%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

