Британец убил россиянина, пристававшего к его жене на вечеринке в Таиланде
В Паттайе сотрудники правоохранительных органов задержали живущего в городе гражданина Великобритании, сообщает Pattaya News.
По данным издания, британца обвиняют в нападении на россиянина. Инцидент произошел в ночь на 27 мая во время вечеринки на вилле View Point Village в Бангламунге. Задержанный заявил, что гражданин РФ начал приставать к его жене, хотя пришел на мероприятие с дамой. Британец вступился за супругу и ударил оппонента в лицо, после чего семейная пара ушла с вечеринки.
Россиянин упал, ударился головой о бетонный пол и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшим медикам удалось привести его в сознание, мужчина был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученной травмы.
Англичанин заявил, что не знал о последствиях своего удара и поэтому ушел с мероприятия вместе с женой. В настоящий момент он находится под арестом.
Ранее стало известно, что российский турпоток в Таиланд за апрель увеличился на 24%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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