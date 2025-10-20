Песков: Полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась
Детали предстоящего в Венгрии саммита России и США ещё только предстоит определить. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что полномасштабная работа по подготовке встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа ещё не началась.
«Она будет начинаться только сейчас. Поэтому все эти вопросы пока прежде времени», - указал журналистам представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в течение двух недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
