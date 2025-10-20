Песков: Полномасштабная подготовка встречи Путина и Трампа еще не началась

Детали предстоящего в Венгрии саммита России и США ещё только предстоит определить. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт

Он отметил, что полномасштабная работа по подготовке встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа ещё не началась.

«Она будет начинаться только сейчас. Поэтому все эти вопросы пока прежде времени», - указал журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в течение двух недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры