В СЖР «выписали из журналистов» обманщицу Путина

«Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти еще не было такого случая», — заявила руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева.

По ее словам, поступок Безукладовой обсудят на собрании отделения СЖР, но исключить ее из своих рядов не смогут, потому что она не входит в состав Союза.

Ранее главред «Москвоского комсомольца» Павел Гусев оставил рязанскую коллегу в должности.

Утром 20 декабря замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к председателю СЖР Владимиру Соловьеву с предложением исключить Безукладову из членов Союза журналистов - за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста».

Напомним, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина обратила на себя внимание плакатом «Я беременна». Когда она смогла задать вопрос, предложила присвоить звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара» вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. На вопрос Путина, какое отношение к истории имеет ее беременность, журналиста ответила, что решила привлечь внимание «яркой» табличкой. «Понятно, вы нас надули», - заметил президент.

