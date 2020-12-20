Обманувшую Путина журналистку «МК» оставят в должности
Директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова остается в должности, заявил главред «Московского комсомольца» Павел Гусев изданию «Подъем» после призыва замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича наказать журналистку за обман президента Владимира Путина во время его пресс-конференции.
Чтобы привлечь внимание главы государства и задать ему вопрос, девушка держала в руках табличку «Я беременна», хотя президенту сказала, что просто использовала «яркую» надпись.
«Мы с ней разговаривали, она действительно беременная», – пояснил Гусев.
Он решил не комментировать достоверность истории о «подвиге» вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, для которого Безукладова пыталась попросить Звезду Героя России, опираясь на слова «спасенных» при пожаре.
«Это их проблемы, рязанские», – считает главред «МК».
Безукладова и Греков не комментируют скандал.
Ранее замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к председателю СЖР Владимиру Соловьеву с предложением исключить Безукладову из членов Союза журналистов - за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста».
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