Обманувшую Путина журналистку «МК» оставят в должности

Чтобы привлечь внимание главы государства и задать ему вопрос, девушка держала в руках табличку «Я беременна», хотя президенту сказала, что просто использовала «яркую» надпись.

«Мы с ней разговаривали, она действительно беременная», – пояснил Гусев.

Он решил не комментировать достоверность истории о «подвиге» вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, для которого Безукладова пыталась попросить Звезду Героя России, опираясь на слова «спасенных» при пожаре.

«Это их проблемы, рязанские», – считает главред «МК».

Безукладова и Греков не комментируют скандал.

Ранее замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к председателю СЖР Владимиру Соловьеву с предложением исключить Безукладову из членов Союза журналистов - за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста».

