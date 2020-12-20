В Общественной палате предложили наказать обманувшую Путина журналистку

«Считаю, поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым. За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть сценария которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России», - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Представитель Общественной палаты РФ обратился к председателю СЖР Владимиру Соловьеву с предложением исключить Безукладову из членов Союза журналистов - за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста», исключить.

Напомним, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина обратила на себя внимание плакатом «Я беременна». Когда она смогла задать вопрос, предложила присвоить звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара» вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. На вопрос Путина, какое отношение к истории имеет ее беременность, журналиста ответила, что решила привлечь внимание «яркой» табличкой. «Понятно, вы нас надули», -заметил президент.

