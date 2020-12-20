В Общественной палате предложили наказать обманувшую Путина журналистку
Исключить из Союза журналистов России (СЖР) рязанскую журналистку Александру Безукладову предложил первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он считает, что девушка солгала президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Сумев привлечь внимание главы государства табличкой с надписью «Я беременна», Безукладова, по мнению Малькевича, пыталась лоббировать интересы чиновника получить звание Героя России, зная о недостоверности его «подвига» по спасению семи человек на пожаре, уточняет РИА «Федеральноме агентство новостей» (ФАН).
«Считаю, поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым. За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть сценария которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России», - написал Малькевич в своем Telegram-канале.
Представитель Общественной палаты РФ обратился к председателю СЖР Владимиру Соловьеву с предложением исключить Безукладову из членов Союза журналистов - за «поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста», исключить.
Напомним, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина обратила на себя внимание плакатом «Я беременна». Когда она смогла задать вопрос, предложила присвоить звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара» вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. На вопрос Путина, какое отношение к истории имеет ее беременность, журналиста ответила, что решила привлечь внимание «яркой» табличкой. «Понятно, вы нас надули», -заметил президент.
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