Чечня разработала закон о запрете СМИ упоминать национальность преступников

Документ, автором которого является председатель республиканского парламента Магомед Даудов, предусматривает внесение поправок в статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что распространение подобных сведений может быть расценено, как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан», которые не имеют никакого отношения к преступной деятельности. Также авторы считают, что подобная информация «создает благоприятную почву для конфликтов».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал администрацию президента России принять меры в отношении СМИ, в материалах которых подчёркивается национальность преступников в публикациях, пишет Газета.ru.