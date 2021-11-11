Чечня разработала закон о запрете СМИ упоминать национальность преступников
Парламент Чечни намерен внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете СМИ указывать национальную принадлежность и вероисповедание преступников, сообщает РИА Новости.
Документ, автором которого является председатель республиканского парламента Магомед Даудов, предусматривает внесение поправок в статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что распространение подобных сведений может быть расценено, как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан», которые не имеют никакого отношения к преступной деятельности. Также авторы считают, что подобная информация «создает благоприятную почву для конфликтов».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал администрацию президента России принять меры в отношении СМИ, в материалах которых подчёркивается национальность преступников в публикациях, пишет Газета.ru.
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