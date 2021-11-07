Уроженцы Кавказа: Кадыров по телефону поговорил с Симоньян

«Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также призвал пользователей не набрасываться на Симоньян с угрозами и оскорблениями.

«Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение — высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров обратился призвал администрацию президента Российской Федерации принять меры в отношении СМИ, в материал которых одчеркивают национальность преступников в публикациях, пишет Газета.ru.

