В СЖР открестились от курсов экстремальной журналистики «Бастион»

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в эфире НСН заявил, что необходимо разобраться в ситуации вокруг курсов «Бастион», подчеркнув, что СЖР не имеет к ним никакого отношения.

«Я могу сказать только, что курсы “Бастион” — это курсы подразделения Союза журналистов Москвы, этим занимаются наши уважаемые коллеги. Но к Союзу журналистов России эти курсы не имеют никакого отношения. Я знаю, что эти курсы работают много лет, их прошло много наших известных коллег, и особых нареканий вроде бы не было. Это в первый раз такая история произошла. И, конечно, с этим надо разбираться, если там были превышены полномочия и даже людей избивали, тут уже правоохранительные органы должны разбираться. Но это не в нашей компетенции. Я не думаю, что применение какой-то физической силы к нашим коллегам правильно в данном случае. Скорее надо объяснять на словах, на схемах, на видеоматериалах, но физическую силу, как мне кажется, неуместно применять», — отметил Соловьёв.

СЖР с недавних пор также открыл курсы подготовки к работе в экстремальных ситуациях, добавил глава Союза. Он пригласил всех журналистов сравнить отношение к людям на курсах СЖР и «Бастион».