В СЖР открестились от курсов экстремальной журналистики «Бастион»
Глава СЖР в эфире НСН пригласил журналистов сравнить отношение к людям на «Бастионе» с обстановкой на курсах, которые организация проводит вместе с МЧС.
Журналист РИА Новости Святослав Павлов рассказал в своём Facebook об избиении и унижениях, которым подвергся на экстремальных курсах для военных корреспондентов «Бастион». По его словам, на курсы его направило руководство издания, так как согласно новым поправкам в закон «О СМИ», представители прессы не могут работать в горячих точках без сертификата о прохождении соответствующей подготовки.
На курсах, проходящих в Крыму, он пробыл с 15 по 19 сентября, после чего, по его словам, во время имитации захвата заложников был избит военными и принял решение досрочно прекратить курс обучения. Как утверждает Павлов, инструкторы заставляли журналистов ползать по камням с мешком на голове, пинали и поливали бараньей кровью. После возвращения в Москву вместе с ещё двумя журналистами Павлов обратился к врачу и снял побои, а также написал заявление с жалобой на превышение должностных полномочий в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в эфире НСН заявил, что необходимо разобраться в ситуации вокруг курсов «Бастион», подчеркнув, что СЖР не имеет к ним никакого отношения.
«Я могу сказать только, что курсы “Бастион” — это курсы подразделения Союза журналистов Москвы, этим занимаются наши уважаемые коллеги. Но к Союзу журналистов России эти курсы не имеют никакого отношения. Я знаю, что эти курсы работают много лет, их прошло много наших известных коллег, и особых нареканий вроде бы не было. Это в первый раз такая история произошла. И, конечно, с этим надо разбираться, если там были превышены полномочия и даже людей избивали, тут уже правоохранительные органы должны разбираться. Но это не в нашей компетенции. Я не думаю, что применение какой-то физической силы к нашим коллегам правильно в данном случае. Скорее надо объяснять на словах, на схемах, на видеоматериалах, но физическую силу, как мне кажется, неуместно применять», — отметил Соловьёв.
СЖР с недавних пор также открыл курсы подготовки к работе в экстремальных ситуациях, добавил глава Союза. Он пригласил всех журналистов сравнить отношение к людям на курсах СЖР и «Бастион».
«Совсем недавно мы запустили курсы с МЧС. Это подобный формат, но они более расширенные, потому что они для наших коллег-журналистов, которые собираются работать не только на войне, но и в любых опасных ситуациях. Поэтому мы договорились с МЧС, там очень опытные генералы, международные спасатели. У нас курсы в отличие от “Бастиона” бесплатные. По 15 человек в группе, практические занятия будут проходить на полигоне МЧС в Ногинске. При желании можете там поучаствовать и посмотреть, как там относятся к людям. И я надеюсь, что никаких эксцессов у нас не будет», — заключил Соловьёв.
Отметим, что курсы экстремальной журналистики «Бастион» организованы Союзом журналистов Москвы в сотрудничестве с Минобороны, Национальным антитеррористическим комитетом и другими силовыми ведомствами.
Добавим, глава Союза журналистов Москвы, принимающего участие в организации курсов «Бастион», Павел Гусев рассказал НСН, как устроены учения. По его словам, о подобных ситуациях, как со Святом Павловым, ему ничего не известно. Сам избитый журналист в беседе с НСН раскрыл подробности инцидента и рассказал, как намерен добиваться справедливости.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- На Урале выпущен из СИЗО муж, подозреваемый в избиении до смерти жены
- Объявлено о смерти известного актёра
- На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
- Представитель Заворотнюк пошёл на попятную
- Жириновский хочет закрыть все тюрьмы в России