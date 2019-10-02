Гусев ответил на обвинения избитого на курсах «Бастион» журналиста
Один из организаторов курсов «Бастион», главред МК Павел Гусев заявил НСН, что программа подготовки спасла жизнь не одному журналисту.
Ночной редактор РИА Новости Свят Павлов подал жалобу в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019». В ходе курсов, по его словам, он получил травмы при демонстрации захвата в заложники. Об этом журналист подробно написал в Facebook.
По его словам, во время учений на полигоне, имитирующих захват террористами, его и других журналистов заставляли ползать с мешком на голове по камням, били и поливали бараньей кровью. Павлов покинул курсы в тот же день вместе с несколькими коллегами.
Ничего подобного не видел на курсах один из организаторов, главный редактор «Московского комсомольца», руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В эфире НСН он заявил, что обстановка на учениях максимально приближена к реальной в горячих точках, что уже не раз спасало журналистам жизни во время выполнения профессиональных обязанностей в странах с высокой военной активностью.
«Первое: я об этом ничего не знаю. Второе: курсы “Бастион” приближены к реальным событиям, которые могут возникнуть и возникают в момент жёстких ситуаций в стране, где работают журналисты. И там инструктора показывают реально, что может происходить с журналистами и как нужно вести себя в сложных ситуациях, чтобы не погибнуть. Курсы “Бастион” прошли около тысячи человек. На сегодняшний день все они работают в горячих точках, самых разных, и нет ни одного раненого, ни одного погибшего. Это потому, что они четко знают, что нужно делать, когда захватывают в плен, когда идут танки, когда стреляет артиллерия, когда идут бои. Если вы думаете, что курсы “Бастион” — сплошные лекции, имейте в виду, мы бы этим не занимались. Это была бы глупость. А так, этим занимаются военные люди. Мы уже провели десятки курсов, и это только помогло журналистам. Поэтому мы очень благодарны всем силовым структурам, которые помогают нам и журналистам, чтобы и дальше выживать в сложнейших ситуациях», — заявил Гусев.
Добавим, в России с 1 сентября вступили в силу поправки к закону «О СМИ», предусматривающие дополнение закона статьёй «О выполнении поручения редакции в особых условиях». Согласно документу, издание обязано финансировать сотруднику прохождение обучения мерам безопасности перед тем, как отправлять в зону вооружённого конфликта. Без сертификата о прохождении соответствующих курсов журналист не сможет работать в горячих точках.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- Экс-кандидат в Мосгордуму открыл стрельбу по напавшим на него неизвестным
- Зеленский на тайной встрече в Раде очертил «красные линии» формулы Штайнмайера
- Пограничники вновь обстреляли cудно браконьеров из КНДР
- Умер певец Карел Готт
- Киев опроверг подписание формулы Штайнмайера