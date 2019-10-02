Гусев ответил на обвинения избитого на курсах «Бастион» журналиста

Ночной редактор РИА Новости Свят Павлов подал жалобу в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019». В ходе курсов, по его словам, он получил травмы при демонстрации захвата в заложники. Об этом журналист подробно написал в Facebook.

По его словам, во время учений на полигоне, имитирующих захват террористами, его и других журналистов заставляли ползать с мешком на голове по камням, били и поливали бараньей кровью. Павлов покинул курсы в тот же день вместе с несколькими коллегами.

Ничего подобного не видел на курсах один из организаторов, главный редактор «Московского комсомольца», руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В эфире НСН он заявил, что обстановка на учениях максимально приближена к реальной в горячих точках, что уже не раз спасало журналистам жизни во время выполнения профессиональных обязанностей в странах с высокой военной активностью.