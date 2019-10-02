Гусев ответил на обвинения избитого на курсах «Бастион» журналиста

2 октября 201911:29
Алиса Иняхина

Один из организаторов курсов «Бастион», главред МК Павел Гусев заявил НСН, что программа подготовки спасла жизнь не одному журналисту.

Ночной редактор РИА Новости Свят Павлов подал жалобу в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019». В ходе курсов, по его словам, он получил травмы при демонстрации захвата в заложники. Об этом журналист подробно написал в Facebook.

По его словам, во время учений на полигоне, имитирующих захват террористами, его и других журналистов заставляли ползать с мешком на голове по камням, били и поливали бараньей кровью. Павлов покинул курсы в тот же день вместе с несколькими коллегами.

Ничего подобного не видел на курсах один из организаторов, главный редактор «Московского комсомольца», руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В эфире НСН он заявил, что обстановка на учениях максимально приближена к реальной в горячих точках, что уже не раз спасало журналистам жизни во время выполнения профессиональных обязанностей в странах с высокой военной активностью.

Из пушки по фейкам

«Первое: я об этом ничего не знаю. Второе: курсы “Бастион” приближены к реальным событиям, которые могут возникнуть и возникают в момент жёстких ситуаций в стране, где работают журналисты. И там инструктора показывают реально, что может происходить с журналистами и как нужно вести себя в сложных ситуациях, чтобы не погибнуть. Курсы “Бастион” прошли около тысячи человек. На сегодняшний день все они работают в горячих точках, самых разных, и нет ни одного раненого, ни одного погибшего. Это потому, что они четко знают, что нужно делать, когда захватывают в плен, когда идут танки, когда стреляет артиллерия, когда идут бои. Если вы думаете, что курсы “Бастион” — сплошные лекции, имейте в виду, мы бы этим не занимались. Это была бы глупость. А так, этим занимаются военные люди. Мы уже провели десятки курсов, и это только помогло журналистам. Поэтому мы очень благодарны всем силовым структурам, которые помогают нам и журналистам, чтобы и дальше выживать в сложнейших ситуациях», — заявил Гусев.

​Добавим, в России с 1 сентября вступили в силу поправки к закону «О СМИ», предусматривающие дополнение закона статьёй «О выполнении поручения редакции в особых условиях». Согласно документу, издание обязано финансировать сотруднику прохождение обучения мерам безопасности перед тем, как отправлять в зону вооружённого конфликта. Без сертификата о прохождении соответствующих курсов журналист не сможет работать в горячих точках.

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