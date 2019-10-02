Избитый журналист раскрыл подробности обучения на курсах «Бастион»

Редактора МИА «Россия сегодня» Святослава Павлова избили на курсах экстремальной журналистики «Бастион-2019» в Крыму, при демонстрационном захвате в заложники. Он подал заявление в главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами. Павлов рассказал НСН о подробностях инцидента.

«На курсах я получил травмы. В посте на Facebook выложены медицинские документы. Это произошло 19 сентября, во время инсценировки захвата заложников. Роль террористов исполняли морские пехотинцы. Было очень жестко, я получил несколько ударов по голове и по корпусу. Я и мой коллега решили покинуть курсы. Тем же вечером мы уехали. Потом я обратился к врачу и с тех пор хожу по врачам. Мы вчера подали заявление в главное военное следственное управление Следственного комитета. Заявление приняли и сказали, чтобы я был на связи в течение трех суток. Они должны связаться и уведомить либо о возбуждении дела, либо об отказе от возбуждения», - сказал он.

