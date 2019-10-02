Избитый журналист раскрыл подробности обучения на курсах «Бастион»
Редактор МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов рассказал в эфире НСН подробности инцидента.
Редактора МИА «Россия сегодня» Святослава Павлова избили на курсах экстремальной журналистики «Бастион-2019» в Крыму, при демонстрационном захвате в заложники. Он подал заявление в главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами. Павлов рассказал НСН о подробностях инцидента.
«На курсах я получил травмы. В посте на Facebook выложены медицинские документы. Это произошло 19 сентября, во время инсценировки захвата заложников. Роль террористов исполняли морские пехотинцы. Было очень жестко, я получил несколько ударов по голове и по корпусу. Я и мой коллега решили покинуть курсы. Тем же вечером мы уехали. Потом я обратился к врачу и с тех пор хожу по врачам. Мы вчера подали заявление в главное военное следственное управление Следственного комитета. Заявление приняли и сказали, чтобы я был на связи в течение трех суток. Они должны связаться и уведомить либо о возбуждении дела, либо об отказе от возбуждения», - сказал он.
По словам журналиста, о курсах «Бастион» ранее он ничего не слышал.
«Нас направили от МИА «Россия сегодня», чтобы получить сертификат для работы в горячих точках. Нас просто направили в командировку, как я понимаю, мало кто имел представление, что это за курсы», - добавил Павлов.
Отметим, что курсы экстремальной журналистики «Бастион» организованы Союзом журналистов Москвы в сотрудничестве с Минобороны, Национальным антитеррористическим комитетом и другими силовыми ведомствами.
Ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев в эфире НСН заявил, что обстановка на курсах максимально приближена к реальной в горячих точках.
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