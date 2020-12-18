В СВР рассказали, что в 1941 году в Германии не хотели войны с СССР

Он сообщал, что речь Гитлера в Рейхстаге, в которой он объявил о продолжении войны в 1942 году, произвела на немецкую буржуазию удручающее впечатление. Многие из них полагают, что промышленность не выдержит такого напряжения. Кроме того, сильное недовольство вызывает и отчисление прибыли и далее в пользу государства.

Большинство из материалов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот.

Ранее Минобороны РФ обнародовало рассекреченный архив о защите Мурманска летом — осенью 1941 года. Тогда публикация приурочена ко Дню Неизвестного Солдата, передает RT.

