В СВР рассказали, что в 1941 году в Германии не хотели войны с СССР

Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах СВР. Они предрекали Третьему рейху крах, вспоминая при этом поражение наполеоновской армии.

«Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью "амок"», — писал резидент советской внешней разведки в Германии Амаяк Кобулов.

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Он сообщал, что речь Гитлера в Рейхстаге, в которой он объявил о продолжении войны в 1942 году, произвела на немецкую буржуазию удручающее впечатление. Многие из них полагают, что промышленность не выдержит такого напряжения. Кроме того, сильное недовольство вызывает и отчисление прибыли и далее в пользу государства.

Большинство из материалов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот.

Ранее Минобороны РФ обнародовало рассекреченный архив о защите Мурманска летом — осенью 1941 года. Тогда публикация приурочена ко Дню Неизвестного Солдата, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Федор Левшин
ТЕГИ:Архивные ДокументыВторая Мировая Война
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