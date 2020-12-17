СВР раскрыла планы Третьего рейха о применении химоружия на Кавказе
Гитлеровцы в 1942 году планировали применить химическое оружие для захвата советских нефтепромыслов на Кавказе, которые имели стратегическое значение для Третьего Рейха. Это следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки.
Сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» был представлен в Москве в четверг. СВР обнародовала шифротелеграмму российского разведчика в Швеции Бориса Рыбкина, который передал информацию о спланированной гитлеровцами операции нападения на Кавказ летом 1942 года.
Разведчик отметил, что из-за нехватки топлива некоторые немецкие истребители выходили из строя во время полета, поэтому Германия крайне заинтересована в получении нефтяных промыслов на Кавказе и готова получить их любыми средствами.
Рыбкин в послании добавил, что операция должна была пройти так же, как на Крите, когда войска Третьего рейха высадили с воздуха крупный десант.
Битва за Кавказ, начавшаяся 25 июля 1942 года, продолжалась до 9 октября 1943. Советским войскам удалось провести успешное контрнаступление на Кубани и вытеснить противника в Крым.
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