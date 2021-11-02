В Свердловской области закончился «Спутник Лайт»
Заместитель главы Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт».
Представитель власти отметил, что пока не известно, когда именно появится недостающая вакцина. При этом, по его словам, в субъекте осталось 300 тысяч доз «Спутника V», планируется поставить еще 45 тысяч новых. Прививки есть в наличии во всех медучреждениях региона, передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно, что власти Свердловской области планируют закрыть торговые центры для посещения подростков без родителей.
По состоянию на 29 октября в России доля вакцинировавшихся от COVID-19 первым компонентом составила 56 миллионов 787 тысяч 209 человек. Количество граждан, осуществивших полную вакцинацию – 50 миллионов 960 тысяч 796.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- Магазину «Улыбка радуги» на юге Москвы грозит закрытие за нарушение антиковидных мер
- В Свердловской области закончился «Спутник Лайт»
- Псковская область планирует оставить QR-коды на новогодние праздники
- Соцсеть «Одноклассники» представила крупное обновление
- Цена газа в Европе отреагировала на отказ «Газпрома» от дополнительного транзита
- Неофициально переболевшие COVID петербуржцы получат QR-коды
- В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков
- Путин заявил о способности военных РФ отражать атаки беспилотников
- Ещё в трех регионах РФ заговорили о продлении нерабочих дней
- РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru