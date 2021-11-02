В Свердловской области закончился «Спутник Лайт»

Заместитель главы Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт».

Представитель власти отметил, что пока не известно, когда именно появится недостающая вакцина. При этом, по его словам, в субъекте осталось 300 тысяч доз «Спутника V», планируется поставить еще 45 тысяч новых. Прививки есть в наличии во всех медучреждениях региона, передаёт РИА Новости.