В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков

На сегодняшний день в России общее количество заболевших коронавирусом составляет 8,6 миллионов человек. Общее число смертей – 241 тысяча. За весь период эпидемии выздоровело 7,4 миллиона человек.

По состоянию на 29 октября в России доля вакцинировавшихся от COVID-19 первым компонентом составила 56 миллионов 787 тысяч 209 человек. Количество граждан, осуществивших полную вакцинацию – 50 миллионов 960 тысяч 796.

