В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков

Муниципальные власти Свердловской области в ходе совещания с правительством региона сообщили о решении закрыть торговые центры для подростков с 4 ноября.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подпишет указ, запрещающий посещение подростками ТЦ без сопровождения родителей, пишет портал E1.ru.

В Свердловской области, как и в других регионах России, сейчас действует период нерабочих дней. Посещение общественных мест там возможно только при наличии QR-кодов. Невакцинировавшимся жителям старше 65 лет необходимо сидеть дома.

РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы

На сегодняшний день в России общее количество заболевших коронавирусом составляет 8,6 миллионов человек. Общее число смертей – 241 тысяча. За весь период эпидемии выздоровело 7,4 миллиона человек.

По состоянию на 29 октября в России доля вакцинировавшихся от COVID-19 первым компонентом составила 56 миллионов 787 тысяч 209 человек. Количество граждан, осуществивших полную вакцинацию – 50 миллионов 960 тысяч 796.

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ФОТО: flickr/.Martin.
ТЕГИ:КоронавирусСвердловская ОбластьПодросткиТорговые Центры
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