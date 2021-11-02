Неофициально переболевшие COVID петербуржцы получат QR-коды

В Санкт-Петербурге жители, которые переболели коронавирусом, но не обращались за помощью к врачу, смогут получить QR-код. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, его слова приводит издание «Фонтанка».

Чиновник рассказал, что факт перенесённого заболевания можно будет подтвердить двумя способами: либо с помощью ПЦР-теста, сделанного в момент болезни, либо сделанным уже сейчас тестом на антиген.