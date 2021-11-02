Неофициально переболевшие COVID петербуржцы получат QR-коды
В Санкт-Петербурге жители, которые переболели коронавирусом, но не обращались за помощью к врачу, смогут получить QR-код. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, его слова приводит издание «Фонтанка».
Чиновник рассказал, что факт перенесённого заболевания можно будет подтвердить двумя способами: либо с помощью ПЦР-теста, сделанного в момент болезни, либо сделанным уже сейчас тестом на антиген.
ПЦР-тесты не станут заменой QR-кодам, подчеркнул Лисовец. Их нужно будет принести в районную поликлинику, где тесты проверит врачебная комиссия. После в личном кабинете «Госуслуг» появится QR-код.
Принимать документы для выдачи QR-кодов тем, кто неофициально переболел, начали в Санкт-Петербурге только с 1 ноября.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что положительного ПЦР-теста на антиген недостаточно для получения QR-кода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru