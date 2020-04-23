В Свердловской области введут пропуска на майские праздники
В Свердловской области на период майских праздников будет введена система пропусков. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Он отметил, что система должна заработать в ближайшие дни так, чтобы она полноценно работала к майским праздникам. При этом в каком виде будут выдаваться пропуска — пока не известно.
«Какими будут пропуска — бумажные или какие-то другие — будет решено, критерий один — чтобы система была эффективна», - цитирует Крекова Ura.ru.
При этом замгубернатора отметил, что запрещат гражданам выезжать на их дачные участки никто не будет.
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