В Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Он отметил, что система должна заработать в ближайшие дни так, чтобы она полноценно работала к майским праздникам. При этом в каком виде будут выдаваться пропуска — пока не известно.



«Какими будут пропуска — бумажные или какие-то другие — будет решено, критерий один — чтобы система была эффективна», - цитирует Крекова Ura.ru.



При этом замгубернатора отметил, что запрещат гражданам выезжать на их дачные участки никто не будет.

