В Свердловской области введут пропуска на майские праздники

В Свердловской области на период майских праздников будет введена система пропусков. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Более 20 регионов РФ подключат к платформе выдачи пропусков

Он отметил, что система должна заработать в ближайшие дни так, чтобы она полноценно работала к майским праздникам. При этом в каком виде будут выдаваться пропуска — пока не известно.

«Какими будут пропуска — бумажные или какие-то другие — будет решено, критерий один — чтобы система была эффективна», - цитирует Крекова Ura.ru.

При этом замгубернатора отметил, что запрещат гражданам выезжать на их дачные участки никто не будет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусСвердловская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры