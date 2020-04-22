Более 20 регионов РФ подключат к платформе выдачи пропусков
Платформу для выдачи цифровых пропусков для передвижения граждан внедрят еще в 21 регионе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Система позволит работодателям, ведущих деятельность в условиях ограничений из-за коронавируса, составить список сотрудников для выдачи спецпропусков.
По данным агентства, в первую очередь к платформе будут подключены семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к системе планируется подключить еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
Жители Москвы и Подмосковья обязаны оформлять пропуск для поездки на личном или общественном транспорте с 15 апреля. Получать цифровой пропуск не обязаны военнослужащие, гос- и муниципальные служащие, а также журналисты, адвокаты, нотариусы и другие жители столицы, у которых есть служебное удостоверение.
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