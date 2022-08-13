В Белгородской области подросток попал в реанимацию после попытки разобрать боеприпас
Подросток пострадал в Белгородской области при попытке разобрать боеприпас, ребенок находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь.
«Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации», — написал Гладков в Telegram.
Губернатор встретится с семьей пострадавшего, при первой возможности ребенка отправят в Москву.
Гладков призвал родителей уделить особое внимание детям, а СМИ и школы —максимально информировать об опасности, к которой может привести подобная неосторожность.
«Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — добавил губернатор.
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