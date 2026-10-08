В критически важных отраслях, таких как, например, атомная энергетика или медицина, а также в крупных корпорациях, понятие стажировки давно закреплено и действует. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

В Трудовом кодексе с 1 марта 2027 года будет закреплено понятие «стажировка». Стажерам будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные и отпуска, рассказал депутат Георгий Камнев. Его слова приводит «Газета.Ru». В новом законе в том числе прописано, кого можно считать стажером – это человек, который уже получил среднее профессиональное или высшее образование, еще учится или проходит переподготовку. Работа, где он стажируется, должна соответствовать будущему или действующему диплому. Захаров удивился этой инициативе.

«Не понимаю, что хотят законодательно закреплять, так как понятию стажировка много "сотен тысяч лет". Есть развитые программы стажировок там, где они действительно нужны. Например, человек изучает ядерную физику и потом после вуза будет заниматься эксплуатацией атомных станций. У него обязательно есть стажировки на объектах, на атомной станции. Соответственно, эти стажировки стоят в учебном плане, в плане вуза, и в плане атомной станции. Под них выделено финансирование, есть наставники. Человек на основе этой стажировки будет писать какую-то дипломную работу и потом с гарантией 100% выйдет на работу на ту самую атомную станцию. У медиков та же самая история. Никакой «Росатом» не ждет законодателя, который будет указывать, как проводить стажировки. На уровне отраслевых регламентов, регламентов предприятий уже все прописано. Если примут какой-то закон, который противоречит этим регламентам, то он просто "пойдет в сад"», — рассказал он.