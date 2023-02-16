Суд подтвердил приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в СВО

Тихоокеанский флотский военный суд оставил без изменения наказание, назначенное камчатскому военнослужащему за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Осужденный мобилизованный Лешков намерен просить о помиловании

Помощник судьи Ольга Андрусенко пояснила, что наказание военнослужащему Бреусову в виде одного года и восьми месяцев колонии-поселения было утверждено, приговор «вступил в законную силу».

Ранее был изменён приговор Одинцовского гарнизонного военного суда бывшему мобилизованному Александру Лешков, который ударил офицера в подмосковном парке «Патриот». Второй западный окружной суд ужесточил наказание и теперь мужчина проведёт за решёткой семь лет, вместо 5,5 лет, назначенных ранее, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПриговорНаказаниеСудВоеннослужащие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры