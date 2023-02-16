Суд подтвердил приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в СВО
Тихоокеанский флотский военный суд оставил без изменения наказание, назначенное камчатскому военнослужащему за отказ участвовать в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Помощник судьи Ольга Андрусенко пояснила, что наказание военнослужащему Бреусову в виде одного года и восьми месяцев колонии-поселения было утверждено, приговор «вступил в законную силу».
Ранее был изменён приговор Одинцовского гарнизонного военного суда бывшему мобилизованному Александру Лешков, который ударил офицера в подмосковном парке «Патриот». Второй западный окружной суд ужесточил наказание и теперь мужчина проведёт за решёткой семь лет, вместо 5,5 лет, назначенных ранее, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Лукашенко обвинил Меркель и Олланда в обмане о Минских соглашениях
- Путин: власти рассматривают вопрос соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военнослужащими
- Суд подтвердил приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в СВО
- Россия высылает четырех австрийских дипломатов
- Путин заявил о росте числа желающих усыновить детей из новых регионов
- Детский омбудсмен попросила у Путина «немножечко денег»
- Китай ввёл санкции против Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense
- Взрывы на севере Крыма объяснили боевым слаживанием
- В Молдавии обнаружили обломки ракеты
- Наложили санкций: В Евросоюзе захотели запретить вывозить в Россию унитазы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru