В строительстве больницы в Новой Москве занято более 10 тыс человек

Мэр отметил, что на объекте увеличено количество работающих в два раза. В общей сложности больницу возводят более 10 тысяч человек. Уже идет устройство коммуникаций, параллельно строится кислородная станция и очистные сооружения.

Собянин также рассказал о закупке необходимого оборудования в режиме онлайн из -за высокого спроса на него и комплектовании новой больницы медицинскими кадрами. Мэр столицы назвал эту задачу не менее трудной, чем само строительство.

По информации пресс-службы, на территории около 40 га будет возведено примерно 50 одноэтажных строений и 14 секций 2-3-этажных общежитий. В больницу входит приемное отделение, реанимационный и лечебный блоки в общей сложности на 500 коек с возможностями расширения их количества, а также операционный блок, диагностический, лабораторный блоки, который позволяет проводить более 10 тыс. тестов в сутки и другие объекты.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, зачем Минобороны построит 16 модульных многофункциональных центров на 1600 койкомест.

«Это свидетельствует о степени опасности от коронавируса для нашей страны. Не ждем, но готовимся. Наверняка, они возьмут часть гражданской нагрузки. Военные всегда выручают гражданских, когда они оказываются неспособны ничего сделать. Когда Шойгу был главой МЧС, он привлекал Вооруженные силы, слезно просил, чтобы они помогали гражданским», - сказал эксперт.

