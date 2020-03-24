Строительство инфекционной больницы в ТиНАО завершат в ближайшее время

Новая инфекционная больницы в поселении Вороновское в Новой Москве готова уже на 40%, её возведение будет завершено в ближайшие недели. Об этом в ходе знакомства с работами рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что строительство объекта в рамках борьбы с эпидемией коронавируса началось 12 марта. По словам градоначальника, площадь больницы будет гигантской - около 80 тысяч квадратных метров. Там будет оборудовано 500 с лишним коек, причем половина из них - реанимационных.

По оценке Собянина, это будет самая современная и эффективная клиника. Она будет включать 12 корпусов, в том числе лабораторныйи хозяйственный. В дальнейшем там также появится реанимационный комплекс.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, больница возводится в 10 раз быстрее, чем это делается обычно, отмечает АГН «Москва». В работе участвуют 35 компаний, стройка идет круглосуточно.

