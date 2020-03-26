«Не ждем, но готовимся». Эксперты об армейских инфекционных центрах

Минобороны приступило к строительству центров для борьбы с коронавирусом. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, армия построит 16 модульных многофункциональных центров на 1600 койкомест. На них, как сообщает МК, потратят 8,8 млрд рублей.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, зачем потребовались эти центры.

«Это свидетельствует о степени опасности от коронавируса для нашей страны. Не ждем, но готовимся. Наверняка, они возьмут часть гражданской нагрузки. Военные всегда выручают гражданских, когда они оказываются неспособны ничего сделать. Когда Шойгу был главой МЧС, он привлекал Вооруженные силы, слезно просил, чтобы они помогали гражданским», - сказал эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН отметил, что армия отрабатывает ту угрозу, с которой столкнулась страна.