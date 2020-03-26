«Не ждем, но готовимся». Эксперты об армейских инфекционных центрах
Военные в эфире НСН объяснили, зачем Минобороны потребовались эти центры.
Минобороны приступило к строительству центров для борьбы с коронавирусом. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, армия построит 16 модульных многофункциональных центров на 1600 койкомест. На них, как сообщает МК, потратят 8,8 млрд рублей.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, зачем потребовались эти центры.
«Это свидетельствует о степени опасности от коронавируса для нашей страны. Не ждем, но готовимся. Наверняка, они возьмут часть гражданской нагрузки. Военные всегда выручают гражданских, когда они оказываются неспособны ничего сделать. Когда Шойгу был главой МЧС, он привлекал Вооруженные силы, слезно просил, чтобы они помогали гражданским», - сказал эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН отметил, что армия отрабатывает ту угрозу, с которой столкнулась страна.
«Все последние годы одним из самых сокращаемых разделов медицины у нас было все, что связано с инфекциями. Считалось, что мы инфекции победили. Сегодня мы столкнулись с тем, что везде нужно разворачивать инфекционные отделения. При этом в обычных больницах они не могут быть большими, потому что к ним особые требования. В силу этого армия своими силами разворачивает по регионам 16 специальных инфекционных госпиталей. Естественно, они будут лечить военнослужащих и будут резервным фондом на случай полномасштабной эпидемии. Это нормальная мобилизационная ситуация. Армия в очередной раз показывает, что она вместе с народом», - пояснил он.
По словам Шурыгина, армия полностью готова к таким угрозам.
«У нее есть 15 специальных лабораторий, есть специальные войска, РХБЗ – радиационной, химической, биологической защиты. Сейчас на основе своих ресурсов она разворачивает дополнительные силы, которые могут потребоваться или нет. Но лучше, чтобы они были», - заключил собеседник НСН.
Как сообщил Шойгу, до 30 апреля буду готовы восемь инфекционных комплексов. Остальные - до 15 мая.
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