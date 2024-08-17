В странах Африканского союза выявили более 17 тысяч случаев оспы обезьян

Более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 13 из 55 стран Африканского союза в этом году, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Центр «Вектор» заявил о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян

По его словам, из-за оспы обезьян умерли 517 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что России не угрожает распространение оспы обезьян. В стране в достаточном количестве имеются тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:АфрикаЗаболевание

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