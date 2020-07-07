В сторону Европы: ОСАГО подешевеет для аккуратных водителей
Банк России объявил о расширении коридора ОСАГО. Это позволит страховщикам «двигать» цену полиса в плюс и минус в среднем на 11%.
Так для частных автовладельцев легковых авто предлагается вилка в 10%, юрлицам и владельцам грузовых автомобилей – 20%, такси – 30%. Общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и трамваи – останутся уровне на 5%.
Специалисты автомобильной сферы считают, что эта мера позволит значительно сэкономить добросовестным водителям и назначить более высокий штраф нарушителям.
«Всё просто. Мы идём по европейскому пути. Одна поправка – путь этот старый. Обязательное страхование в России нужно. Расширение коридора даёт возможность людям, которые не нарушают ПДД и не попадают в аварии, получать полис по минимальным ценам, а злостным нарушителям – по верхней планке. Так что это абсолютно нормальная история, и нам такая вилка нужна», - высказал мнение независимый автоэксперт Андрей Ломанов «Радио1».
При этом он отметил, что Россия «медленно идет» к этой модели.
«Я очень надеюсь, что через несколько лет мы будем вести себя как европейцы, у которых сейчас, в общем-то, индивидуальный тариф у каждого. Он вырабатывается от конкретных действий конкретного водителя», - заключил Ломанов.
Ранее НСН сообщала, что «Автодор» рассматривает инициативу увеличения допустимого скоростного режима на платных трассах своего подчинения. Например, на Центральной кольцевой автомобильной дороге скоростной порог может увеличиться до 150 км/ч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru