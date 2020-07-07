В сторону Европы: ОСАГО подешевеет для аккуратных водителей

Банк России объявил о расширении коридора ОСАГО. Это позволит страховщикам «двигать» цену полиса в плюс и минус в среднем на 11%.

Так для частных автовладельцев легковых авто предлагается вилка в 10%, юрлицам и владельцам грузовых автомобилей – 20%, такси – 30%. Общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и трамваи – останутся уровне на 5%.

Специалисты автомобильной сферы считают, что эта мера позволит значительно сэкономить добросовестным водителям и назначить более высокий штраф нарушителям.