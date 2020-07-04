Автоэксперт: Скоростной лимит в РФ надо повышать не только на платных трассах

«Автодор» выступил с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Речь идёт о таких платных трассах, как М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автодорога, сообщил РИА «Новости» председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Сейчас максимальная скорость на этих дорогах — 110 км/ч, на некоторых участках — 130 км/ч.

Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН заявил, что повышение лимита до 150 км/ч не увеличит аварийность на трассах.

«В своё время глава «Автодора», после повышения скоростного режима на трассе М-4, привёл статистику, согласно которой аварийность снизилась на 30%. Тот эксперимент убедил нас, что высокая скорость не всегда опасна. Этот человек знает, что делает, и, по всей видимости, нынешнее повышение скорости может принести тоже положительные результаты. Но можно взять мировой передовой опыт, например, Германии, которая находится в лидерах по безопасности дорожного движения. На её магистралях вообще нет ограничения скорости», - отметил Александр Каминский.

Собеседник НСН напомнил, что водители ездят по трассам с комфортной для себя скоростью, не пытаясь выжать всё из автомобиля.