Автоэксперт: Скоростной лимит в РФ надо повышать не только на платных трассах
Гендиректор Академии водительского мастерства в эфире НСН напомнил, что увеличение скоростного режима на трассах, согласно опыту, только улучшает дорожную ситуацию.
«Автодор» выступил с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Речь идёт о таких платных трассах, как М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автодорога, сообщил РИА «Новости» председатель правления компании Вячеслав Петушенко. Сейчас максимальная скорость на этих дорогах — 110 км/ч, на некоторых участках — 130 км/ч.
Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН заявил, что повышение лимита до 150 км/ч не увеличит аварийность на трассах.
«В своё время глава «Автодора», после повышения скоростного режима на трассе М-4, привёл статистику, согласно которой аварийность снизилась на 30%. Тот эксперимент убедил нас, что высокая скорость не всегда опасна. Этот человек знает, что делает, и, по всей видимости, нынешнее повышение скорости может принести тоже положительные результаты. Но можно взять мировой передовой опыт, например, Германии, которая находится в лидерах по безопасности дорожного движения. На её магистралях вообще нет ограничения скорости», - отметил Александр Каминский.
Собеседник НСН напомнил, что водители ездят по трассам с комфортной для себя скоростью, не пытаясь выжать всё из автомобиля.
«Крейсерская скорость (скорость автомобиля с наименьшим расходом топлива на километр пути - НСН) на большинстве машин эконом- и бизнес-класса составляет от 110 до 130 км/ч. Возможно, отдельно взятые водители захотят поехать быстрее, но не на много. Если сделают ограничения в 150 км/ч., вряд ли весь поток помчится с такой скоростью. Кому было комфортно ехать со скоростью 120 км/ч., тот так и поедет. Только раньше он нарушал скоростной режим, а теперь не будет», - отметил эксперт.
Но повышение скоростного лимита только на четырёх автотрассах – это крайне мало для огромной страны, считает Каминский.
«Все хорды Москвы сделаны, на мой взгляд, под скорость в 110 - 120 км/ч, а на их отдельных участках ограничения существует до 60 км/ч. Таких дорог только в Москве много. На МКАД, ТТК надо повышать скоростные ограничения, т.е. на всех дорогах, который построены конструктивно как автомагистрали – они не требуют дополнительного ремонта. Многим другим российским дорогам, возможно, нужна минимальная доработка, чтобы стать суперскоростными трассами. Стоит об этом задуматься», - предположил Каминский.
Ранее НСН сообщила, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила для автомобилистов. Изменения, в том числе, коснулись правил легализации изменений в конструкции транспортных средств. Так при переводе авто на газовое топливо, установке багажников на крышу, лебедок и фаркопов владельцев обяжут отправлять машины в специальную лабораторию. Юрист и автоэксперт Вадим Рождественский заявил, что нововведения связаны с мерами безопасности — к примеру, в случае наезда на пешехода дополнительно установленная на автомобиле конструкция может нанести еще больший вред человеку.
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