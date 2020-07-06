В ОНФ выступили за снижение «разрешенного» порога превышения скорости
«Автодор» рассматривает инициативу увеличения допустимого скоростного режима на платных трассах своего подчинения. Например, на Центральной кольцевой автомобильной дороге скоростной порог может увеличиться до 150 км/ч.
Эксперт региональной тематической площадки Общероссийского народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Московской области» Андрей Цэрнэ предложил вместо повышения скоростного порога уменьшить «не штрафуемый люфт».
«Самый большой плюс платных дорог – это механическое разделение потоков. Барьерное ограждение между встречными полосами – это, наверное, самый главный элемент предотвращения ДТП с тяжкими последствиями. По поводу скоростного режима 130 км/ч, что уж там лукавить, допустимые 20 км/ч все превышают. Лучше было бы уменьшить этот не штрафуемый люфт», - сказал Цэрнэ передает «Радио1».
По его словам, лишь повышение штрафов наведет порядок на дорогах и снизит количество аварийных ситуаций.
«У нас сейчас штрафы не маленькие, но почти на порядок ниже, чем в Европе. Чёткое соблюдение скоростного режима – 110 либо 130 км/ч – это не столь важно. Если мы поднимем штрафы, эффект будет больше. Люди начинают понимать, что нарушения сильно бьют по карману», – пояснил специалист.
Ранее гендиректор Академии водительского мастерства Александр Каминский в эфире НСН напомнил, что увеличение скоростного режима на трассах, согласно опыту, только улучшает дорожную ситуацию.
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