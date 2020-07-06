В ОНФ выступили за снижение «разрешенного» порога превышения скорости

По его словам, лишь повышение штрафов наведет порядок на дорогах и снизит количество аварийных ситуаций.

«У нас сейчас штрафы не маленькие, но почти на порядок ниже, чем в Европе. Чёткое соблюдение скоростного режима – 110 либо 130 км/ч – это не столь важно. Если мы поднимем штрафы, эффект будет больше. Люди начинают понимать, что нарушения сильно бьют по карману», – пояснил специалист.

Ранее гендиректор Академии водительского мастерства Александр Каминский в эфире НСН напомнил, что увеличение скоростного режима на трассах, согласно опыту, только улучшает дорожную ситуацию.

