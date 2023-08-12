В столице рассказали о проекте «Династии московской промышленности»

В ближайшее время в рамках проекта «Династии московской промышленности» о семьях, которые поколениями трудятся на одном предприятии, выйдут в свет 30 историй. Об этом рассказал в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Всего в Москве около 4 тысяч фабрик и заводов, на которых работают около 720 тысяч человек. В том числе – целыми семьями на протяжении нескольких поколений.

«В прошлом году запустили проект «Династии московской промышленности», где рассказываем истории этих преданных своему делу людей. В ближайшее время будут опубликованы еще 30», – рассказал столичный градоначальник.

В числе таких семей братья Михаил и Вячеслав Черновы, которые работают на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева с 1974 года. А всместе с младшим братом Андреем на заводе также трудятся супруга и их сын.

Рекордсменом семейственности является Щербинский лифтостроительный заводе, на котором работают сразу 32 семьи. По словам Собянина, многие из них трудятся на одном месте больше 50 лет.



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ФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
ТЕГИ:СемьяМоскваСергей Собянин

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