В столице рассказали о проекте «Династии московской промышленности»
В ближайшее время в рамках проекта «Династии московской промышленности» о семьях, которые поколениями трудятся на одном предприятии, выйдут в свет 30 историй. Об этом рассказал в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в Москве около 4 тысяч фабрик и заводов, на которых работают около 720 тысяч человек. В том числе – целыми семьями на протяжении нескольких поколений.
«В прошлом году запустили проект «Династии московской промышленности», где рассказываем истории этих преданных своему делу людей. В ближайшее время будут опубликованы еще 30», – рассказал столичный градоначальник.
В числе таких семей братья Михаил и Вячеслав Черновы, которые работают на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева с 1974 года. А всместе с младшим братом Андреем на заводе также трудятся супруга и их сын.
Рекордсменом семейственности является Щербинский лифтостроительный заводе, на котором работают сразу 32 семьи. По словам Собянина, многие из них трудятся на одном месте больше 50 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru