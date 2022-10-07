Ефимов: 67 москвичей приняли участие в проекте «Династии московской промышленности»
В Москве подвели итоги городского проекта «Династии московской промышленности», посвященный специалистам, которые работают на производствах целыми семьями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов статье на портале мэрии mos.ru.
По его словам, проект стартовал в столице весной этого года.
«За это время в нем приняли участие 67 человек с общим стажем более 1,5 тысячи лет», – отметил вице-мэр.
«Для нас очень важно, что молодые специалисты, равняясь на родителей, устраиваются на промышленные предприятия, считают такую работу интересной, почетной и перспективной», — заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, в проекте приняли участие 20 семей и 20 промпредприятий города.
«В будущем мы хотим развивать этот проект, больше говорить о плюсах преемственности поколений и престиже современных производственных специальностей», - добавил Овчинский.
Узнать об участниках проекта можно на странице проекта «Династии московской промышленности», где собраны 20 историй о москвичах, которые работают поколениями на столичных заводах и фабриках.
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