В столице Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму
Три случая заражения, предположительно, бубонной чумой, выявили в Улан-Баторе. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.
По данным ведомства, пациенты, у которых заподозрили заболевание, употребляли в пищу мясо тарбагана — монгольского сурка — в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. Специалисты проводят ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.
Как выяснили исследователи, природные очаги чумы обнаружены в 17 из 21 монгольских аймаков.
Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявили, что россиянам не следует опасаться возможности завоза чумы из Монголии, поскольку в стране существует необходимый комплекс профилактических мер, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru