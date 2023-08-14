В столице Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму

По данным ведомства, пациенты, у которых заподозрили заболевание, употребляли в пищу мясо тарбагана — монгольского сурка — в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. Специалисты проводят ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.

Как выяснили исследователи, природные очаги чумы обнаружены в 17 из 21 монгольских аймаков.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявили, что россиянам не следует опасаться возможности завоза чумы из Монголии, поскольку в стране существует необходимый комплекс профилактических мер, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

