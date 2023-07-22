В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы

Уточняется, что специалисты нашли 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. Район граничит с республикой Тува.

По информации агентства, зараженных чумой пока нет.



Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что рисков завоза чумы из Монголии в Россию нет, для этого предпринимается необходимый комплекс мер, передает «Радиоточка НСН».

