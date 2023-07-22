В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы
Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии около границы с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэва Роломжава.
Уточняется, что специалисты нашли 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. Район граничит с республикой Тува.
По информации агентства, зараженных чумой пока нет.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что рисков завоза чумы из Монголии в Россию нет, для этого предпринимается необходимый комплекс мер, передает «Радиоточка НСН».
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