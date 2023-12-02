В столичных аэропортах на фоне непогоды задержали или отменили более 30 рейсов
2 декабря 202307:23
Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из=за непогоды. Об этом сообщает сервис «Яндекс Расписание».
По данным на 07:10 мск в авиагавани «Внуково» задержали 12 самолетов, 7 рейсов отменены. В «Домодедово» задержаны 12 бортов, еще два отменены. При этом в «Шереметьево» задержали семь рейсов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 3 декабря и в первой половине дня понедельника, 4 декабря в Московском регионе ожидается снег, высота снежного покрова составит 6-8 см.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru