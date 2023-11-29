В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов

Во Внуково задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедово отменен один рейс, в Шереметьево — два.

По состоянию на утро 29 ноября в московских аэропортах задержали или отменили 27 рейсов.

В беседе с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что столицу ожидает не один циклон и снегопад. В ночь на четверг в Москве пройдет снег, а в области будут бушевать метели, сообщает «Радиоточка НСН».

