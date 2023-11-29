В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов
29 ноября 202323:29
В трех московских аэропортах шесть рейсов отменено и не менее 17 задержано, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внуково задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедово отменен один рейс, в Шереметьево — два.
По состоянию на утро 29 ноября в московских аэропортах задержали или отменили 27 рейсов.
В беседе с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что столицу ожидает не один циклон и снегопад. В ночь на четверг в Москве пройдет снег, а в области будут бушевать метели, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru