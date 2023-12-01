«Мороз и солнце»: Синоптик Шувалов пообещал москвичам похолодание до -25
После сильного снегопада москвичей ожидает резкое похолодание на фоне ясной погоды, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН рассказал о резком похолодании, которое ждет россиян в конце предстоящей недели.
«Начнем с того, что в воскресенье (3 декабря) и в первую половину дня понедельника столичный регион довольно прилично засыплет снегом — ожидается 6-8 см снежного покрова, мы опять приблизимся к рекордным значениям для начала декабря. Это объясняется всплеском активности циклона на юге и в средней полосе России. После этого пойдет стабильное и довольно сильное понижение температуры на фоне порывистого южного ветра: уже во вторник ожидается до -10…-15 градусов, в среду — до -13…-18 градусов, в конце недели не исключены морозы ниже -20 градусов (вероятнее всего — -20…-25 градусов). Такая погода ожидается практически на всей европейской территории России. В отдельных областях прогнозируются еще более сильные морозы. Так, в Кирове и Ижевске столбики термометров могут опускаться ниже -35 градусов», — сказал Шувалов.
Собеседник НСН заявил, что такая погода продержится как минимум до середины декабря.
«Это блокирующий антициклон, он пришел всерьез и надолго. При этом мощных снегопадов больше не будет. Перед самым похолоданием может выпасть чисто символический снег, а дальше наступит ясная морозная погода», — добавил синоптик.
В заключение метеоролог коротко рассказал о погоде в восточных регионах России.
«На востоке России погода будет очень неустойчивой. Например, в Красноярске к 6 декабря температура повысится до 0 градусов, а уже 7 декабря столбики термометров покажут -25. Такие же колебания температуры ожидаются в Тюмени, Омске и Новосибирске. Это же коснется в конце недели и Дальнего Востока. В Приморском крае, на юге Хабаровского края и в Амурская области выпадет снег, ветер усилится до 15-20 м/с. Хотя для этих регионов -20…-25 градусов — не слишком сильные морозы. А вот в Якутии похолодание будет куда более серьезным — уже 6-7 декабря здесь ожидается -40…-45 градусов», — подытожил он.
Ранее Шувалов заявил, что Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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