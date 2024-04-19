В столичном саду имени Баумана появятся новые торговые павильоны

Спортклубы, кафе и сувенирный магазин откроются в новом сезоне в столичном в саду культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, город выставил на торги права на ведение предпринимательской деятельности в нестационарных торговых объектах на территории сада.

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«Всего на торги выставили восемь объектов площадью от 20 до 110 квадратных метров. В них представители малого и среднего бизнеса смогут открыть кафе, спортивные и досуговые клубы, а также сувенирный магазин», – рассказал Пуртов.

Он также уточнил, что павильоны уже установлены. В трёх из них, площадью 22, 34 и 88 квадратных метров, инвесторы смогут открыть кафе. Два объекта спортивного назначения имеют площадь 50 и 103 квадратных метра и предназначены для открытия спортклубов, оказания услуг по проведению спортивных мероприятий и продаже сопутствующих товаров. Ещё два нестационарных торговых объекта площадью 20 и 110 квадратных метров предлагается отвести для услуг в сфере культурно-досуговой деятельности. В одном павильоне можно открыть сувенирный магазин и лавку продажи изделий народных промыслов.

Как сообщили в департаменте, заявочные кампании по всем лотам завершатся 19 апреля. А сами аукционы состоятся 24 апреля. Там также напомнили о том, что Москва регулярно выставляет на торги различное имущество: здания и помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Для участия в аукционах нужна регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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